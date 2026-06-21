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Черги на кордоні зростають: де водіям доведеться чекати найдовше

21 червня 2026 13:26
Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у суботу, 21 червня, фіксується з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Місцями водіям доведеться довго чекати. Водночас прикордонники закликають мандрівників враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 21 червня

Найбільше навантаження спостерігається на окремих пунктах пропуску Львівщини та Волині.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають);
  • "Устилуг" — 35 легкових авто;
  • "Угринів" — 10 легкових авто;
  • "Рава-Руська" — черг немає;
  • "Грушів" — 3 легкових авто та 3 автобуси;
  • "Краківець" — 10 легкових авто та 5 автобусів;
  • "Шегині" — 3 автобуси, пішохідний рух відкритий в обох напрямках;
  • "Смільниця" — черг немає;
  • "Нижанковичі" — 10 легкових авто.

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 20 легкових авто;
  • "Ужгород" — 25 легкових авто та 20 пішоходів;
  • "Малі Селменці" — черг немає, пункт працює з 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 легкових авто та 4 автобуси;
  • "Дзвінкове" — 10 легкових авто;
  • "Косино" — 10 легкових авто;
  • "Лужанка" — 30 легкових авто;
  • "Вилок" — 35 легкових авто;
  • "Велика Паладь" — черг немає.

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — черг немає;
  • "Солотвино" — черг немає;
  • "Порубне" — 3 легкових авто та 4 автобуси;
  • "Красноїльськ" — 10 легкових авто та 8 автобусів;
  • "Дяківці" — 5 легкових авто.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — черг немає;
  • "Кельменці" — черг немає;
  • "Росошани" — черг немає.

Як писали Новини.LIVE, чимало автомобілістів не усвідомлюють, що шини безпосередньо впливають на витрати пального під час кожної поїздки. Ключову роль відіграє опір коченню — показник, який визначає, скільки енергії потрібно для руху колеса дорогою. На невеликих швидкостях саме цей фактор може забирати від 20% до 30% загального споживання пального. Найбільш відчутним вплив опору коченню є на початку поїздки, коли шини ще не встигли прогрітися.

Новини.LIVE інформували, що сегмент повнорозмірних рамних пікапів уже багато років залишається одним із найконкурентніших у світовій автомобільній індустрії. Саме в цьому класі виробники демонструють найсучасніші технології, поєднуючи високий рівень комфорту з вражаючими можливостями для перевезення вантажів.