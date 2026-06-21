Черги на кордоні зростають: де водіям доведеться чекати найдовше
Черги на кордоні України у суботу, 21 червня, фіксується з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Місцями водіям доведеться довго чекати. Водночас прикордонники закликають мандрівників враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 21 червня
Найбільше навантаження спостерігається на окремих пунктах пропуску Львівщини та Волині.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають);
- "Устилуг" — 35 легкових авто;
- "Угринів" — 10 легкових авто;
- "Рава-Руська" — черг немає;
- "Грушів" — 3 легкових авто та 3 автобуси;
- "Краківець" — 10 легкових авто та 5 автобусів;
- "Шегині" — 3 автобуси, пішохідний рух відкритий в обох напрямках;
- "Смільниця" — черг немає;
- "Нижанковичі" — 10 легкових авто.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 20 легкових авто;
- "Ужгород" — 25 легкових авто та 20 пішоходів;
- "Малі Селменці" — черг немає, пункт працює з 09:00 до 21:00.
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 25 легкових авто та 4 автобуси;
- "Дзвінкове" — 10 легкових авто;
- "Косино" — 10 легкових авто;
- "Лужанка" — 30 легкових авто;
- "Вилок" — 35 легкових авто;
- "Велика Паладь" — черг немає.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — черг немає;
- "Солотвино" — черг немає;
- "Порубне" — 3 легкових авто та 4 автобуси;
- "Красноїльськ" — 10 легкових авто та 8 автобусів;
- "Дяківці" — 5 легкових авто.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — черг немає;
- "Кельменці" — черг немає;
- "Росошани" — черг немає.
Як писали Новини.LIVE, чимало автомобілістів не усвідомлюють, що шини безпосередньо впливають на витрати пального під час кожної поїздки. Ключову роль відіграє опір коченню — показник, який визначає, скільки енергії потрібно для руху колеса дорогою. На невеликих швидкостях саме цей фактор може забирати від 20% до 30% загального споживання пального. Найбільш відчутним вплив опору коченню є на початку поїздки, коли шини ще не встигли прогрітися.
Новини.LIVE інформували, що сегмент повнорозмірних рамних пікапів уже багато років залишається одним із найконкурентніших у світовій автомобільній індустрії. Саме в цьому класі виробники демонструють найсучасніші технології, поєднуючи високий рівень комфорту з вражаючими можливостями для перевезення вантажів.
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