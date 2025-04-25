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Черги на кордоні вранці — на якому КПП стоять найбільше авто

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Дата публікації: 25 квітня 2025 09:44
Черги на кордоні України 25 квітня — авто стоять на п'яти КПП
Черга на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 25 квітня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словацькою Республікою Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

На кордоні України вранці у п'ятницю, 25 квітня, фіксуються черги на кордоні з трьома сусідніми країнами. Водіям радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 25 квітня

Станом на 09:00 у п'ятницю, 25 квітня, черги з автомобілів фіксуються на п'яти КПП на кордоні з країнами Європи.

Черги на кордоні з Польщею 25 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 45 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 25 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 25 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею обмежено рух транспорту через ремонтні роботи.

А в ДПСУ повідомили, скільки осіб затримують щодня за спробу незаконного перетину кордону.

кордон прикордонники автомобіль водії черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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