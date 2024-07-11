Черги на кордоні України сьогодні вранці 11 липня

Черги на кордоні України — прикордонники попередили, де водіям доведеться почекати
Черги на кордоні України вранці у четвер, 11 липня, утворилися одразу на кількох пунктах пропуску. Під час планування поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови водіям радять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 10 липня: пункти пропуску
Станом на 5:30 11 липня прикордонники фіксують на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 0 л/а, 2 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 20 л/а, 7 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 9:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 8 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що за один день український кордон перетинають 110-120 тис. людей, у вихідні ці цифри ще вищі — до 130 тисяч. За даними прикордонників, більшість людей виїжджають з країни.
Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва напередодні ввечері помітили на Закарпатті, в одному км до кордону з Румунією. За його словами, в нього перевірили документи й попросили проїхати до відділу прикордонників.
Раніше ми писали, що на пункті пропуску "Грушів" затримали фіктивних молодят, які намагались виїхати до Польщі. Їх викрили через те, що подружжя по-різному відповідало на уточнювальні питання прикордонників і плуталась у відповідях.
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