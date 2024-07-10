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Очереди на границе Украины — сколько и на каких КПП придется подождать

10 июля 2024 07:29
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 10 июля — данные ГПСУ
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины утром во вторник, 10 июля, фиксируются на нескольких пунктах пропуска. При планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы водителям советуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 10 июля: пункты пропуска

По состоянию на 5:30, 10 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 10 июля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 7 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 10 июля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 10 июля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 11 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 10 июля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 10 июля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали 17 мужчин, пытавшихся пересечь границу с Молдовой вне пунктов пропуска: пограничники составили на путешественников протоколы, продолжаются следственные действия.

На трассе Одесса — Рени 8 июля наблюдались пробки на выезде из Одессы в направлении границы с Молдовой. Также образовались большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что за один день украинскую границу пересекают 110-120 тыс. человек, в выходные эти цифры еще выше — до 130 тысяч. По данным пограничников, большинство людей уезжают из страны.

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