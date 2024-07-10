Очереди на границе Украины 10 июля — данные ГПСУ

Очереди на границе Украины — сколько и на каких КПП придется подождать
Очереди на границе Украины утром во вторник, 10 июля, фиксируются на нескольких пунктах пропуска. При планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы водителям советуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 10 июля: пункты пропуска
По состоянию на 5:30, 10 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 7 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 11 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в Винницкой области пограничники задержали 17 мужчин, пытавшихся пересечь границу с Молдовой вне пунктов пропуска: пограничники составили на путешественников протоколы, продолжаются следственные действия.
На трассе Одесса — Рени 8 июля наблюдались пробки на выезде из Одессы в направлении границы с Молдовой. Также образовались большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.
Ранее мы писали, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что за один день украинскую границу пересекают 110-120 тыс. человек, в выходные эти цифры еще выше — до 130 тысяч. По данным пограничников, большинство людей уезжают из страны.
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