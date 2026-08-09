Черги на кордоні України: на пунктах пропуску сотні авто та пішоходів

Прикордонник біля авто. Фото: ДПСУ

Олександр Шорохов Редактор

На кордоні України станом на ранок неділі, 9 серпня, є великі черги з автомобілів одразу на кількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники радять водіям завчасно планувати поїздки за кордон і зважати на можливі збої електросистем, щоб не запізнитися.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 9 серпня

У неділю, 9 серпня, станом на 10:00 прикордонники повідомили, що на кордоні України є великі затори з машин та автобусів в очікуванні на перетин кордону.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 1 автобус, 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE писали раніше, чому водії остерігаються французьких авто з пробігом. Виявилось, в них є проблеми з автоматичними коробками передач та постійно виникали збої в електроніці.

Також ми повідомляли, що водіям можут суттєво скоротити витрати на пальне, якщо будуть дотримуватися швидкісних обмежень. Розрахунки показують, що дотримання швидкісного режиму у місті збільшує середній час щоденної поїздки на роботу лише на 1 хвилину.