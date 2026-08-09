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Черги на кордоні України: на пунктах пропуску сотні авто та пішоходів

9 серпня 2026 12:11
Прикордонник біля авто. Фото: ДПСУ
Олександр Шорохов
Редактор

На кордоні України станом на ранок неділі, 9 серпня, є великі черги з автомобілів одразу на кількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники радять водіям завчасно планувати поїздки за кордон і зважати на можливі збої електросистем, щоб не запізнитися.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 9 серпня

У неділю, 9 серпня, станом на 10:00 прикордонники повідомили, що на кордоні України є великі затори з машин та автобусів в очікуванні на перетин кордону. 

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 1 автобус, 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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