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Черги на кордоні України — на яких КПП зранку важко проїхати

7 травня 2024 06:00
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Черги на кордоні України сьогодні вранці 7 травня
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Черги на кордоні України уранці у вівторок, 7 травня, утворилися в одному пункті пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 7 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 7 травня черги з автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили в одному пункті пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 11 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 11 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 11 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 11 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 11 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, щодоби українські прикордонники не випускають за межі держави 150–200 громадян. Причиною цього зокрема є відсутність відповідних документів. Також деякі зміни внесуть у правила перетину кордону після того, як 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію.

Раніше ми пояснювали, чому в автомобілі треба спочатку вимикати кондиціонер, а вже за кілька хвилин після цього глушити двигун.

Польща
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черги на кордоні

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