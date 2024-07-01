Черги на кордоні України сьогодні вранці 1 липня

КПП. Фото: varta1.com.ua

Черги на кордоні України вранці в понеділок, 1 липня, утворилися у вісьмох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 1 липня: пункти пропуску

Станом на 05:30 1 липня прикордонники виявили у вісьмох пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 1 липня в Одеській області діють сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Вантажівкам фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад сім тонн заборонено рухатися автотрасами при температурних показниках повітря більше +28 °С. Щоправда, є винятки.

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