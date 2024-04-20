Черги на кордоні України сьогодні вранці 20 квітня

Пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні. Фото ілюстративне: EPA/Darek Delmanowicz

Черги на кордоні України уранці у суботу, 20 квітня, утворилися на кількох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 20 квітня: пункти пропуску

Станом на 05:30 20 квітня черги автобусів, вантажівок та легкових автомобілів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у п'ятьох пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на українських АЗС суттєво зросла вартість бензину, а вартість дизельного пального навпаки знизилася.

Раніше ми писали про те, чому варто відмовитися від купівлі вживаного автомобіля. Купити не нову машину не завжди значить заощадити, адже іноді ремонт такої автівки може коштувати дорожче за її початкову вартість.