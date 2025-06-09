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Черги на кордоні України — на яких КПП чекати найдовше

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Дата публікації: 9 червня 2025 08:59
Черги на кордоні України 9 червня — де зафіксовано найбільші черги
Перевірка на кордоні. Фото ілюстративне: facebook/ferryorlivka

В понеділок, 9 червня, на кордоні України зафіксовано черги на одному контрольно-пропускному пункті. Крім того, прикордонники радять зважати на можливі збої в роботі електронних систем контролю.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 9 червня

На одному контрольно-пропускному пункті в понеділок, 9 червня, фіксують черги. Прикордонники повідомляють про затори з автомобілів, тож варто планувати свій маршрут завчасно.

Черги на кордоні з Польщею 9 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 9 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 9 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Молдова запровадила жорсткіші вимоги для українських водіїв на кордоні. Тепер для в’їзду необхідно мати всі документи без винятку.

А Новини.LIVE раніше розповіли, які існують правила перетину державного кордону з готівковими грошима.

кордон авто прикордонники ДПСУ виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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