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Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП сьогодні ввечері

29 грудня 2023 23:11
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України 29 грудня
Вечірня черга автомобіля на кордоні. Ілюстративне фото. Фото: molbuk.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На вечір 29 грудня з'явилися нові відомості про перетин західного кордону України з Європейським Союзом та Молдовою. При плануванні поїздок важливо зважити на те, що електронні системи прикордонних контрольних пунктів можуть працювати нестабільно.

Про це заявили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 29 грудня: пункти пропуску

Станом на 21:30, 29 грудня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовані у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 4 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 75 л/а, 15 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 100 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 60 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 70 л/а, 27 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 7 автобуса (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 6 електронне в/о, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 19 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 л/а, 9 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 4 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 4 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні йде блокада руху вантажівок. Станом на 28 грудня на свою чергу чекають близько чотирьох тисяч вантажівок.

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