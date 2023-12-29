Вечірня черга автомобіля на кордоні. Ілюстративне фото. Фото: molbuk.ua

На вечір 29 грудня з'явилися нові відомості про перетин західного кордону України з Європейським Союзом та Молдовою. При плануванні поїздок важливо зважити на те, що електронні системи прикордонних контрольних пунктів можуть працювати нестабільно.

Про це заявили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 29 грудня: пункти пропуску

Станом на 21:30, 29 грудня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовані у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 75 л/а, 15 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 100 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 60 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 70 л/а, 27 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 7 автобуса (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 6 електронне в/о, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 45 л/а, 19 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 25 л/а, 9 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні йде блокада руху вантажівок. Станом на 28 грудня на свою чергу чекають близько чотирьох тисяч вантажівок.