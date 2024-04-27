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Черги на кордоні України — два КПП особливо завантажені

27 квітня 2024 07:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Черги на кордоні України сьогодні вранці 27 квітня
Черги з авто на українсько-польському кордоні. Фото ілюстративне: Łukasz Solski/East News
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Черги на кордоні України вранці у суботу, 27 квітня, утворилися на кількох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 27 квітня: пункти пропуску

Станом на 05:30 27 квітня черги з автобусів,  вантажівок та легкових автомобілів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у шістьох пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 27 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" 70 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 27 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 27 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонн);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 27 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою працює нова послуга єЧерга, що дозволить кожному автобусу обирати час свого перетину кордону. 

Раніше ми повідомляли, що польські прикордонники розблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Польща
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Угорщина
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квітень
черги на кордоні

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