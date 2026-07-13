Черги на кордоні: найбільші затори на виїзді до Польщі та Угорщини

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У понеділок, 13 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 13 липня

Сьогодні, 13 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 9 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 15 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що на українському ринку вживаних авто зростає попит на гібридні кросовери, які поєднують економну витрату пального, просторий салон і практичність для сімейних поїздок. Найкращим вибором для міської експлуатації фахівці називають самозарядні гібриди (HEV), які не потребують заряджання від мережі. До десятки найпопулярніших моделей увійшли Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Escape, Lexus RX та інші популярні кросовери.

Новини.LIVE також писали, що експерти назвали найкращі вживані автомобілі Ford, які й сьогодні вважаються одними з найвдаліших моделей бренду. До списку увійшли легендарні Mustang Shelby GT350, Ford GT, а також спортивні хетчбеки Fiesta ST і Focus RS, що вирізняються потужними двигунами та драйверськими характеристиками. Саме моделі 2017 року фахівці називають одним із найуспішніших періодів в історії Ford.