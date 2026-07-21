Черги на кордоні: найбільші затори на виїзді до Польщі

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У вівторок, 21 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 21 липня

Сьогодні, 21 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на дев'яти контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 13 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що експерт назвав сім вживаних автомобілів вартістю до 4000 доларів, які вирізняються високою надійністю та рідко потребують дорогого ремонту. До рейтингу увійшли, зокрема, Toyota Avensis, Chevrolet Lacetti, Ford Focus II, Opel Astra H та Audi A6 C4. Ці моделі мають великий ресурс двигунів, однак перед купівлею радять перевірити кузов на корозію та технічний стан ключових вузлів.

Новини.LIVE також писали, що Mitsubishi Pajero IV поєднує комфорт кросовера з хорошими позашляховими можливостями, однак перед купівлею вживаного авто варто врахувати його технічні особливості. Найнадійнішим вважається бензиновий двигун 3,8 л V6, тоді як дизель 3,2 л потребує регулярного обслуговування. Найпоширенішими проблемами моделі є корозія, несправності електроніки та дорогий ремонт незалежної підвіски після великих пробігів.