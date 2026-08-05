Черги на кордоні: на яких пунктах пропуску доведеться чекати найдовше

Прикордонники перевіряють авто. Фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У середу, 5 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. У ДПСУ рекомендують водіям завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 10 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 18 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE писали, що автомеханіки назвали дизельні двигуни, які вирізняються найбільшою надійністю, а також мотори, що часто створюють власникам дорогі проблеми. За словами експертів, під час вибору автомобіля варто враховувати не лише потужність чи витрату пального, а й репутацію конкретного двигуна щодо ресурсу та вартості ремонту. Фахівці радять перед купівлею вживаного авто уважно перевіряти історію його обслуговування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що експерти рекомендують дотримуватися так званого правила п'яти хвилин під час користування автомобільним кондиціонером. Йдеться про те, щоб вимикати охолодження за кілька хвилин до завершення поїздки, залишаючи працювати лише вентилятор. Це допомагає просушити систему, зменшує утворення конденсату, неприємного запаху та ризик появи грибка всередині кондиціонера.