Черги на кордоні 25 червня: сотні автівок на виїзді до Польщі
Сьогодні, 25 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі. Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 25 червня
Сьогодні, 25 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 12 контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 90 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 25 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 30 л/а, 21автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 5 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
Новини.LIVE інформували, що Toyota Corolla Hybrid називають однією з кращих альтернатив Honda Civic Hybrid завдяки нижчій ціні та вигіднішому співвідношенню характеристик. Модель також пропонує повний привід як опцію, чого немає у конкурента від Honda, що особливо важливо для складних погодних умов. Окрім цього, Corolla Hybrid має економічний гібридний двигун і загалом дешевша у базовій комплектації, зберігаючи при цьому високий рівень надійності.
Новини.LIVE також писали, що ключ у замку запалювання може заклинити з кількох типових причин, особливо у вживаних автомобілях. Найчастіше проблема пов’язана з блокуванням керма або неправильно встановленим положенням коробки передач. У більшості випадків достатньо розблокувати кермо легким поворотом або перевірити селектор трансмісії, щоб відновити роботу запалювання.
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