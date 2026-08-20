Британський Autocar назвав 10 найкращих універсалів 2026 року

Skoda Superb Estate. Фото: Autocar

Сергій Якуба Редактор

Експерти британського автомобільного видання Autocar назвали найкращі нові пасажирські універсали. Фахівці детально перевірили десятки сучасних моделей, оцінюючи їхню місткість, практичність та затишок для родини. На думку авторів дослідження, такі машини є чудовою альтернативою кросоверам завдяки кращій керованості на дорозі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рейтинг видання Autocar.

Критерії оцінювання автомобілів

Експерти видання сформували цей список не через обсяги продажів, а за результатами реальних випробувань. Фахівці перевіряли простір у салоні, об'єм багажника, комфорт у далеких поїздках та роботу електронних систем допомоги водію.

Всі машини обов'язково тестували з повним завантаженням пасажирами та важким багажем.

За підсумками цих перевірок перше місце редакція віддала чеській моделі Škoda Superb Estate, яку назвали найбільш універсальним варіантом для повсякденного життя.

Рейтинг найкращих універсалів

Список кращих моделей у 2026 році виглядає так:

Škoda Superb Estate BMW 3 Series Touring Volkswagen ID 7 Tourer Porsche Taycan Sport Turismo Toyota Corolla Touring Sports Volvo V60 Dacia Jogger Mercedes-Benz E-Class Estate BMW 5 Series Touring Cupra Leon Estate

У цьому списку зібрані абсолютно різні типи машин, від економних сімейних гібридів до потужних спортивних електрокарів.

Як писали Новини.LIVE раніше, чому Porsche назвала свій культовий спорткар 911. Спочатку цей легендарний автомобіль мав називатися Porsche 901, але з цим виявилися проблеми.

Також ми писали про ТОП-10 найуспішніших моделей Toyota усіх часів. Деякі моделі компанії не лише розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили весь автомобільний ринок, бо неодноразово визнавалися найнадійнішими авто.