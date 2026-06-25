Автомобілі з пробігом 300 000 км, які рекомендують механіки

Toyota Yaris Hybrid 2013 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Показник довговічності став одним з ключових критеріїв під час підбору вживаних автомобілів. Чимало водіїв шукають машини, здатні подолати відмітку 300 000 км без капітального ремонту. Проте різні моделі зношуються неоднаково, а витривалість техніки залежить від вдалої конструкції двигуна та регулярного профілактичного сервісу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Бензинові фаворити

Японські моделі Toyota Corolla поколінь E120 та E150 мають репутацію справжніх довгожителів дорожнього простору. Бензинові атмосферні двигуни об'ємом 1,4 л потужністю 97 к.с., а також 1,6-літрові агрегати від 110 до 132 к.с. легко долають великі дистанції. Секрет довгої служби цих моторів полягає у простоті інженерних рішень та стійкості металу до тривалих навантажень.

Подібну витривалість демонструє Honda Civic восьмого та дев'ятого поколінь, яка випускалася у період з 2006 по 2017 рік. Спеціалісти з ремонту виділяють1,8-літровий мотор i-VTEC потужністю 140 к.с. як зразок надійності в усьому класі компактних міських машин.

Окремої уваги заслуговує модель Mazda 3 з технологічними двигунами серії Skyactiv-G об'ємом 2 л. Перші європейські екземпляри цієї серії вже мають величезні цифри на одометрах, фіксуючи мінімальну кількість звернень до сервісу.

У сегменті екологічного міського транспорту відмінно показує себе Toyota Yaris Hybrid третього покоління. Запущена у виробництво з 2012 року модель накопичує великі кілометражі без передчасного зниження місткості та деградації тягової батареї.

Стійкі дизелі

Серед важкого палива провідні позиції за витривалістю утримує німецький седан Mercedes-Benz Е-Класу в кузові W211. Модифікація Е220 CDI з легендарним рядним двигуном серії OM646, яку випускали з 2002 по 2009 рік, здатна долати понад 400 000 км. Також французький автомобіль Peugeot 406 з простим 2-літровим дизелем часто залишається в строю після відмітки у 350 000 км.

Справжньою класикою довговічності експерти називають Volkswagen Golf четвертого покоління з турбодизелем 1.9 TDI. Цей популярний німецький хетчбек при регулярному оновленні технічних рідин регулярно досягає позначки у 400 000 км пробігу.

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