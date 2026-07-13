Автомобілі з низькими витратами на ремонт та обслуговування

Toyota Prius 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля автомобіля завжди тягне за собою регулярні витрати на його подальше утримання. Проте деякі моделі відомі тим, що мають дуже просту конструкцію, рідко ламаються, а запчастини до них є в будь-якому магазині. Експерти страхової компанії Insurance Panda склали список машин, які дозволяють максимально заощаджувати на візитах до сервісних центрів. Ці автомобілі допоможуть зберегти бюджет власників від непередбачуваних витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Перша трійка

Компактний та неординарний кросовер Kia Soul очолює список надійних машин з дешевим обслуговуванням. Південнокорейський бренд пропонує тривалу заводську гарантію, а планове технічне обслуговування з заміною мастила та перевіркою технічних рідин рекомендується проводити кожні 12 000 км. Заміна свічок запалювання або гальмівних колодок на цій моделі не стане фінансовим ударом для власника.

Легендарна Toyota Corolla вже багато років залишається головним вибором водіїв, яким потрібен безпроблемний та дешевий в експлуатації транспорт. Завдяки використанню якісного синтетичного мастила автомобіль здатний проїжджати до 16 000 км між регулярними сервісними замінами. Проста конструкція ходової частини та двигуна робить будь-який ремонт швидким та доступним за ціною.

Кросовер Honda CR-V також увійшов до переліку завдяки своїй масовості, яка суттєво здешевлює пошук деталей. Власникам варто враховувати, що версії з повним приводом є дещо складнішими в ремонті порівняно з передньопривідними модифікаціями. Фірмова бортова система самостійно відстежує умови руху та підказує водієві про необхідність візиту на СТО кожні 12 000–16 000 км.

Практичні машини

Німецький седан Volkswagen Jetta визнано одним з найпрактичніших автомобілів європейського походження в плані сервісу. Графік обслуговування передбачає заміну фільтрів та огляд гальмівної системи кожні 16 000 км. Для зменшення витрат експерти радять обслуговувати машину у перевірених профільних майстрів.

Знаменитий гібрид Toyota Prius замикає п'ятірку лідерів за версією страховиків. Завдяки синтетичному мастилу він також потребує візиту на сервіс лише раз на 16 000 км. Головною та практично єдиною великою витратою у довгостроковій перспективі може стати лише заміна гібридної акумуляторної батареї після великого пробігу.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке правило 30-60-100 для системи запалювання автомобіля. Раніше самостійне обслуговування певних вузлів машини не викликало труднощів у водіїв з базовими навичками ремонту. Наразі усе змінилося.

Також читайте, чому нові гальма автомобіля можуть вийти з ладу за секунду. Встановлення нових колодок не гарантує миттєвої максимальної ефективності зупинки машини.