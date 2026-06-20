Автомобілі з найгіршою економією палива мають спільну рису

Ferrari Purosangue 2027 модельного року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Сучасний автомобільний ринок чітко розділений на два абсолютно несхожі сегменти покупців. Одні шукають звичайний надійний засіб пересування, ощадливий до палива та ідеальний для щоденних міських поїздок. Іншу категорію представляють справжні ентузіасти, для яких машина є головним джерелом задоволення, адреналіну та яскравих емоцій. Автомобілі для таких фанатів швидкості та розкоші закономірно очолюють світові списки моделей з найгіршою економією палива. Під час аналізу показників ефективності відразу вимальовується чітка закономірна риса, яка об'єднує всіх головних паливних аутсайдерів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Філософія потужності

У цих ексклюзивних моделях неможливо знайти крихітних 3-циліндрових турбомоторів чи налаштованих на максимальну ощадливість класичних гібридних установок. Гібридний суперкар Lamborghini Revuelto поєднує величезний бензиновий двигун V12 об'ємом 6,5 л одразу з трьома електричними моторами, проте демонструє витрату палива на рівні неймовірних 19,6 л/100 км. Електрична частина тут встановлена зовсім не для збереження бензину, а виключно задля збільшення сумарної віддачі до 1015 к.с. Схожий підхід демонструє і кросовер Ferrari Purosangue з аналогічним атмосферним мотором V12 на 6,5 л, який споживає ті самі 19,6 л/100 км у змішаному циклі.

Британський розкішний седан Rolls-Royce Ghost використовує величезний двигун V12 об'ємом 6,75 л з подвійним турбонаддувом, витрачаючи близько 16,8 л/100 км. Тут 12-циліндровий агрегат обрали через його ідеальну плавність роботи та безшумність, а не заради рекордної динаміки.

Спільною рисою всіх цих шедеврів інженерії є безкомпромісне використання моторів великого об'єму та абсолютна байдужість творців до вартості заправки. Покупці подібної техніки мають зовсім інші життєві пріоритети, тому свідомо жертвують економічністю заради статусу та унікальних можливостей.

Емоції перемагають

Купівля будь-якого елітного спортивного авто майже ніколи не буває раціональним чи прагматичним кроком. Чудовим прикладом такої логіки є порівняння базового німецького седана BMW 330i та його екстремальної версії BMW M3. Заряджена модифікація коштує значно дорожче, має жорстку підвіску, галасливі спортивні шини та гіршу паливну економічність. Для пересічного водія початкова версія здається набагато комфортнішою, проте шанувальники швидкості купують версію M3 саме через фірмову агресивну поведінку.

Аналогічна ситуація простежується при порівнянні стандартного купе Porsche 911 з трековим монстром 911 GT3 RS. Шалена перегонова версія позбавлена задніх крісел, має дуже гучний салон та мінімальний багажник, адже повністю заточена під максимальну швидкість на колі.

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