Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Автобуси стоять на одному з КПП — черги на кордоні України зранку arrow

Автобуси стоять на одному з КПП — черги на кордоні України зранку

10 січня 2025 08:26
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 10 січня — яка ситуація на КПП наразі
Черга на кордоні. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

В Україні у п'ятницю, 10 січня, невелика черга зафіксована лише на одному пункті пропуску на кордоні України. Однак, навіть за таких умов прикордонники радять планувати поїздку заздалегідь та враховувати можливий збій в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 10 січня

Станом на 05:30 вранці, 10 січня, черг на пунктах пропуску на кордоні України немає. Кілька автобусів стоять на КПП "Краківець".

Черги на кордоні з Польщею 9 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 9 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 9 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові правила перетину кордону для водіїв. Зміни ухвалив Кабінет Міністрів України ще торік.

Протягом минулого року викрили 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення громадян через кордон. Серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці. 

кордон КПП прикордонники ДПСУ виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:36 Встиг сховатися — історія киянина, який врятувався під час атаки

08:26 Автобуси стоять на одному з КПП — черги на кордоні України зранку

08:24 У Києві уламки БпЛА впали на дах багатоповерхівки — фото

08:08 Киянин розповів про нічну російську атаку БпЛА — що з його житлом

08:02 Комбат відмовився вести у бій військо — як його покарали в суді

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

07:53 У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото

07:48 В Росії пролунав вибух — на промзоні у Гатчині виникла пожежа

07:30 Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на розмір

08:36 Встиг сховатися — історія киянина, який врятувався під час атаки

08:26 Автобуси стоять на одному з КПП — черги на кордоні України зранку

08:24 У Києві уламки БпЛА впали на дах багатоповерхівки — фото

08:08 Киянин розповів про нічну російську атаку БпЛА — що з його житлом

08:02 Комбат відмовився вести у бій військо — як його покарали в суді

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

07:53 У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото

07:48 В Росії пролунав вибух — на промзоні у Гатчині виникла пожежа

07:30 Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на розмір

07:01 Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла