Черги на кордоні 13 липня — на яких КПП найбільше авто

Авто стоять на кордоні з чотирма країнами — черги вранці
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Дата публікації: 13 липня 2025 12:25
Черга на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
У неділю, 13 липня, зафіксовано черги на кордоні України з чотирма країнами. Водіїв просять враховувати можливі збої в роботі електронних систем та планувати свої поїздки заздалегідь.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
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Черги на кордоні України 13 липня
У неділю станом на 9:00 черги фіксують на 12 КПП на кордоні України з сусідніми країнами.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, з 13 липня на кордоні з Румунією для пасажирських автобусів відкрили ще один КПП.
А в матеріалі Новини.LIVE розповіли, яку валюту можуть конфіскувати на кордоні.
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