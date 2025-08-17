Черги на кордоні Україні зранку 17 серпня — де зафіксовано затори

Черги на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України зранку 17 серпня зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з чотирма країнами. Йдеться про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем контролю.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 17 серпня

Станом на 09:00 17 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" — 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 70 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 50 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Румунія змінила правила вʼїзду для водіїв на своїх автомобілях. Відтепер їм обовʼязково потрібно мати ще один документ.

Крім того, українців у Польщі можуть штрафувати за фотографування критичної інфраструктури.