Черги на кордоні України 2 вересня — де зафіксовано найбільше авто

Затори на 11 пунктах пропуску — черги на кордоні України зранку
Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 10:34
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Черги на кордоні України зранку, 2 вересня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Місцями водіям доведеться довго чекати в заторах. Крім того, варто памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Реклама
Читайте також:
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 2 вересня
Наразі черги зафіксовано на 11 контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);
- "Лужанка" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, ми розповідали, які пʼять причин є підставами для відмови у вʼїзді до Польщі для українців.
Відомо, що в Україні більшість жінок можуть вільно перетинати державний кордон, однак є випадки, коли це неможливо зробити.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама