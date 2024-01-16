Xiaomi 14 Ultra: можуть випустити два види смартфона з різними камерами

Подейкують про дві версії Xiaomi 14 Ultra з різними камерами. Фото: sammobile.com

Очікується, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом із серією планшетів Xiaomi Pad 7 у квітні 2024 року. Чим ближче до презентації, тим більше з'являється чуток та витоків про цей смартфон.

Про це повідомив Gizmochina.

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Дві версії 14 Ultra

Джерело GSMChina припускає, що Xiaomi 14 Ultra матиме фронтальну камеру без вирізу, безпосередньо під дисплеєм. Також говорять про дві версії телефону, одна з них буде зі стандартною селфі-камерою.

Версія зі стандартною камерою має кодові назви "aurora" та "aurorapro", а модель з сенсором під дисплеєм — "Xiaomi Suiren".

Цікаво, що пристрій з такою назвою нещодавно був помічений в базі даних Geekbench з процесором Snapdragon 8 Gen 3. До речі, телефон набрав 2336 і 6837 балів в одноядерних і багатоядерних тестах відповідно.

Основна камера

За інформацією Digital Chat Station, 14 Ultra отримає 50 МП основний сенсор (Sony LYT 900 з OIS) зі змінною апертурою. Очікується, що в комплект увійдуть 50 МП телеоб'єктив, ще один 50 МП перископний об'єктив та 50 МП надширококутний об'єктив.

Інші оновлення

Витоки свідчать про можливе встановлення титанової рами для 14 Ultra. Також говорять про двосторонній супутниковий зв'язок та акумулятор місткістю 5180 мАг з підтримкою дротової й бездротової зарядок потужністю 90 Вт та 50 Вт відповідно.

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