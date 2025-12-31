Черги на кордоні 31 грудня — які КПП мають високу завантаженість

Водії можуть спокійно видихнути — черги на кордоні України
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:35
Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ
Прикордонники повідомили про черги на кордоні на кількох пунктах пропуску зранку у середу, 31 грудня. Крім того, прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і завчасно планувати поїздки.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні України 31 грудня
Прикордонники повідомляють про незначні черги з автомобілів на декількох пункт пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, юристи пояснили нюанси щодо виїзду виключених з обліку за кордон.
Також у Держмитслужбі роз'яснили, яку кількість валюти можна провозити через кордон.
