Черги на кордоні України 5 січня — яка ситуація на КПП та де довго чекати

Водіям доведеться витратити години — черги на кордоні України
Вранці в понеділок, 5 січня, стало відомо, що на окремих пунктах пропуску на кордоні України зафіксовано черги. Прикордонники просять водіїв планувати свої поїздки заздалегідь і зважати на можливі затримки через нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні України 5 січня
Станом на 12:00 черги зафіксовано на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, у Польщі пояснили, хто може не показувати прикордонникам гроші, які треба мати при собі під час подорожі.
Також у 2026 році у Німеччині змінили правила перетину кордону для туристів.
