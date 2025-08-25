Відео
Головна Авто Водіям авто варто запастися терпінням — де є черги на кордоні

Водіям авто варто запастися терпінням — де є черги на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 11:01
Черги на кордоні України 25 серпня — які КПП мають довгі затори
Прикордонник на КПП. Фото: ДПСУ

Станом на ранок понеділка, 25 червня, відомо про черги з автомобілів на 11 пунктах пропуску на кордоні Україні. Прикордонники попереджають, що задля уникнення непорозумінь через можливі перебої в роботі електронних систем варто заздалегідь враховувати додатковий час для планування подорожі.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 25 серпня

У понеділок,25 серпня, о 09:00 черги у бік виїзду з України було зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 25 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 25 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 25 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально писали про те, скільки готівки можна законно вивезти за кордон з України.

А також читайте про суму злотих, яку необхідно мати на руках для виїзду в Польщу.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
