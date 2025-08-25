Черги на кордоні України 25 серпня — які КПП мають довгі затори

Водіям авто варто запастися терпінням — де є черги на кордоні
Станом на ранок понеділка, 25 червня, відомо про черги з автомобілів на 11 пунктах пропуску на кордоні Україні. Прикордонники попереджають, що задля уникнення непорозумінь через можливі перебої в роботі електронних систем варто заздалегідь враховувати додатковий час для планування подорожі.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Черги на кордоні України 25 серпня
У понеділок,25 серпня, о 09:00 черги у бік виїзду з України було зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
