Виїзд до Європи: де сьогодні найбільші черги на кордоні

Працівник ДПСУ. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Станом на 25 серпня, 09:00, на виїзді з України до сусідніх держав найбільші черги легкових автомобілів зафіксували на польському та угорському напрямках. Найбільше авто очікує перед пунктом пропуску "Устилуг" — 50, а також "Шегині" — 25 та "Вилок" — 25. Черги також спостерігаються на пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 0 автоб., 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

"М. Березний" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, експерт назвав Honda CR-V одним із найкращих бюджетних варіантів для сімейних поїздок у ціновому сегменті до 4 тисяч доларів. Модель вирізняється просторим салоном, практичністю та зручністю для щоденного використання.

Як повідомляли Новини.LIVE, потужні станції швидкої зарядки дають змогу електромобілям поповнити запас ходу приблизно на 160 км лише за 10 хвилин. Особливо це актуально для водіїв, які не можуть заряджати авто вдома або вирушають у тривалі поїздки. Водночас висока швидкість заряджання може коштувати дорожче та створювати додаткове навантаження на акумулятор.