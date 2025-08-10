Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Великі черги на кордоні — на яких КПП доведеться чекати найдовше

Великі черги на кордоні — на яких КПП доведеться чекати найдовше

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 12:27
Черги на кордоні України 10 серпня — на яких КПП затори
Черга на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Сьогодні, 10 серпня, на кордоні України спостерігаються затори на декількох пунктах пропуску. Прикордонники закликають водіїв пам'ятати про можливі перебої в роботі електронних систем і планувати свою поїздку завчасно.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Реклама
Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 10 серпня

Прикордонники повідомили, що станом на 12:00 10 серпня було зафіксовано затори на декількох контрольно-пропускних пунктах на виїзді з України. Найбільша кількість машин наразі на виїзді до Польщі.

Черги на кордоні з Польщею 10 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 25 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 10 л/а, 9 автобуси, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 10 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 10 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, українців попередили, за що можна отримати штраф на кордоні з Польщею.

А також стало відомо, чи є обмеження пенсіонерів для виїзду за кордон у серпні.

кордон КПП авто затори черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації