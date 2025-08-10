Черги на кордоні України 10 серпня — на яких КПП затори

Черга на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Сьогодні, 10 серпня, на кордоні України спостерігаються затори на декількох пунктах пропуску. Прикордонники закликають водіїв пам'ятати про можливі перебої в роботі електронних систем і планувати свою поїздку завчасно.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 10 серпня

Прикордонники повідомили, що станом на 12:00 10 серпня було зафіксовано затори на декількох контрольно-пропускних пунктах на виїзді з України. Найбільша кількість машин наразі на виїзді до Польщі.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 9 автобуси, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

