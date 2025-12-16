Черги на кордоні 16 грудня — які КПП завантажені

Утворилися затори — які КПП найзавантаженіші сьогодні
На кордоні України зранку 16 грудня зафіксовані черги на кількох пунктах пропуску. Крім того, прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і завчасно планувати поїздки.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 16 грудня
Прикордонники попередили, що наразі найбільша кількість автомобілів очікує черги на проходження прикордонного контролю у напрямку до Польщі.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 5 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, раніше ми писали, які посилки не доїдуть з-за кордону. За деякий вантаж можуть оштрафувати та навіть конфіскувати його.
Також ми повідомляли, що на Одещині перекрили канал незаконної переправи чоловіків за кордон. Квиток до Молдови коштував 7 тисяч доларів.
Читайте Новини.LIVE!