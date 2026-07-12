Українцям у Німеччині спростили обмін водійських посвідчень

Дороги в Німеччині. Ілюстративне фото: Reuters

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Німеччина змінює правила обміну українських водійських посвідчень. Після набуття чинності нових норм більшість категорій можна буде обміняти без складання іспитів.

Про це пише anwalt.de, передає Новини.LIVE.

Які посвідчення можна буде обміняти без іспитів

Бундесрат, верхня палата парламенту Німеччини, підтримав зміни до Правил про водійські посвідчення (FeV), які передбачають включення України до переліку країн зі спрощеною процедурою обміну водійських прав.

Після набуття рішення чинності власники українських посвідчень категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE зможуть обміняти їх на німецькі без повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Водночас для водіїв вантажівок і автобусів залишаються обов'язковими медичний огляд та перевірка зору.

Якщо ж водій отримав українське посвідчення категорії C або D без попереднього оформлення категорії B, для отримання німецької категорії B доведеться скласти теоретичний і практичний іспити.

Автоматичного обміну не буде

Нові правила не передбачають автоматичної заміни посвідчень. Для отримання німецьких прав необхідно звернутися із заявою до компетентного органу. Там перевірять особу заявника, місце проживання, чинність українського посвідчення та відповідність категорій. За потреби інформацію можуть додатково перевірити через українські органи влади.

Спрощений порядок не поширюється на підроблені, анульовані, прострочені або конфісковані посвідчення. Також залишаються чинними вимоги щодо мінімального віку, медичної придатності, перевірки зору та законності перебування в Німеччині.

Коли почнуть діяти нові правила

Наразі українці, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, можуть користуватися українськими посвідченнями без обов'язкового обміну відповідно до Регламенту ЄС 2022/1280. Нові зміни стосуються саме можливості отримати німецьке посвідчення за спрощеною процедурою, що буде актуально для тих, хто планує залишитися в Німеччині на тривалий час.

Бундесрат схвалив зміни 10 липня 2026 року. Вони набудуть чинності наступного дня після офіційної публікації у Федеральному віснику законів.

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