Тест ПДР, в якому помиляються 56%: які траєкторії дозволені

Траєкторії руху авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з тем про початок руху і зміну його напрямку, а також про регулювання дорожнього руху. Водієві жовтого автомобіля запропоновано чотири варіанти проїзду: прямо, ліворуч, праворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише за напрямком Б. За напрямками А та В. За напрямками В та Г. За всіма, крім Г. За всіма, крім Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На регульованому перехресті водій жовтого автомобіля перебуває в лівій смузі й розглядає чотири варіанти руху: А (праворуч), Б (прямо), В (ліворуч) та Г (у зворотному напрямку). У правій смузі перед перехрестям зупинився синій автомобіль з увімкненою аварійною сигналізацією.

На світлофорі світиться зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Проте нижче світлофора встановлено наказовий знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч".

Відповідно до пункту 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу лише перед вимогами знаків пріоритету. Наказові знаки зберігають свою чинність. Знак 4.6 дозволяє поворот праворуч, ліворуч, а також розворот, але прямо проїхати (напрямок Б) забороняє.

Для виконання маневрів ліворуч (напрямок В) та у зворотному напрямку (напрямок Г) водій жовтого автомобіля вже зайняв відповідне крайню ліву смугу.

Щодо повороту праворуч (напрямок А) з лівої смуги. За пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч слід вчасно зайняти відповідне крайнє праве положення. Проте права смуга перекрита зламаним синім авто.

Відповідно до пункту 10.6 ПДР, якщо водій з інших причин (зокрема, через наявність непорушної перешкоди) не може виконати поворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступати від вимог пункту 10.4 за умови відсутності перешкод для інших учасників руху.

Таким чином, водієві жовтого авто дозволений рух за напрямками А, В та Г, а заборонений лише Б (прямо).

Правильна відповідь №5

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