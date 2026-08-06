Заплутаний тест ПДР: куди дозволено рух жовтому авто на перехресті

Траєкторії руху авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з тем про початок руху і зміну його напрямку, а також про регулювання дорожнього руху. Водієві жовтого автомобіля запропоновано чотири варіанти проїзду: прямо, ліворуч, праворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише за напрямком Б. За напрямками А та В. За напрямками В та Г. За всіма, крім Г. За всіма, крім Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На регульованому перехресті водій жовтого автомобіля перебуває в лівій смузі й розглядає чотири варіанти руху: А (праворуч), Б (прямо), В (ліворуч) та Г (у зворотному напрямку). У правій смузі перед перехрестям зупинився синій автомобіль з увімкненою аварійною сигналізацією.

На світлофорі світиться зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Проте нижче світлофора встановлено наказовий знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч".

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Відповідно до пункту 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу лише перед вимогами знаків пріоритету. Наказові знаки зберігають свою чинність. Знак 4.6 дозволяє поворот праворуч, ліворуч, а також розворот, але прямо проїхати (напрямок Б) забороняє.

Для виконання маневрів ліворуч (напрямок В) та у зворотному напрямку (напрямок Г) водій жовтого автомобіля вже зайняв відповідне крайню ліву смугу.

Щодо повороту праворуч (напрямок А) з лівої смуги. За пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч слід вчасно зайняти відповідне крайнє праве положення. Проте права смуга перекрита зламаним синім авто.

Відповідно до пункту 10.6 ПДР, якщо водій з інших причин (зокрема, через наявність непорушної перешкоди) не може виконати поворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступати від вимог пункту 10.4 за умови відсутності перешкод для інших учасників руху.

Таким чином, водієві жовтого авто дозволений рух за напрямками А, В та Г, а заборонений лише Б (прямо).

Правильна відповідь №5

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