Черги на кордоні 19 серпня — на яких КПП найбільші черги зранку

Черга на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У вівторок, 19 серпня, на 10 пунктах пропуску на кордоні України утворилися черги. Прикордонники попереджають, що через можливі перебої в роботі електронних систем варто заздалегідь враховувати додатковий час для планування подорожі.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 19 серпня

Станом на 09:00 19 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, стало відомо, що Молдова змінила правила в'їзду для український водіїв.

А також громадянам нагадали, яку кількість готівки можна вивезти з України 2025 року.