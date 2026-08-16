Сотні авто у черзі: на КПП з Польщею та Румунією великі затори

Перевірка на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У неділю, 16 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 16 серпня

Сьогодні, 16 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 90 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 25 л/а, 0 автоб., 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 35 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 50 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE писали про нові автомобілі, які абсолютно точно прослужать власнику більше 10 років. Ці моделі розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили автомобільний ринок. І першим у цьому списку японський кросовер Honda CR-V.

Також ми повідомляли, чому не варто купляти деякі вживане авто, які можуть бути ненадійними. Автомобілі з великими пробігом мають менший залишковий ресурс основних вузлів і пластикових елементів. До того ж, авто з одним власником отримує більше уваги та якісного сервісу, а коли авто змінило багато власників, такої уваги вже немає.