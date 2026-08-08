Складний тест ПДР, в якому помиляються 73%: куди можна їхати

Траєкторії руху авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. На ділянці дорозі водієві зеленого автомобіля запропоновано три варіанти для проїзду: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Лише ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водій бачить перед собою попереджувальний знак 1.26 "Двосторонній рух" разом з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта", які інформують водія про те, що за 300 метрів починається дорога з двостороннім рухом.

Тобто на даній ділянці водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом. Згідно з вимогами ПДР, виконувати розворот на такій дорозі заборонено, позаяк це призведе до руху по смузі зустрічного руху.

Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій має вчасно зайняти відповідне крайнє становище на проїзній частині. А з правої смуги поворот ліворуч забороняється.

Рух прямо не заборонено жодним правилом чи знаком.

Правильна відповідь №1

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