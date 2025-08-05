Черги на кордоні 5 серпня — на яких КПП скупчення автівок

Шалені черги на кордоні — на яких КПП затори
Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 13:53
Черга на кордоні. Фото: ДПСУ
У вівторок, 5 серпня, зафіксовано черги на низці пунктів пропуску на кордоні. Крім того, водіїв та пасажирів попереджають про можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
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Черги на кордоні України 5 серпня
На багатьох КПП на кордоні України утворились черги. Станом на 12:00 5 серпня зафіксовано затори на низці пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, раніше ми писали про правила перетину кордону для батьків з дітьми у 2025 році.
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