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Головна Авто Шалені черги на кордоні — на яких КПП затори

Шалені черги на кордоні — на яких КПП затори

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 13:53
Черги на кордоні 5 серпня — на яких КПП скупчення автівок
Черга на кордоні. Фото: ДПСУ

У вівторок, 5 серпня, зафіксовано черги на низці пунктів пропуску на кордоні. Крім того, водіїв та пасажирів попереджають про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 5 серпня

На багатьох КПП на кордоні України утворились черги. Станом на 12:00 5 серпня зафіксовано затори на низці пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 5 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" —  20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 5 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 5 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила перетину кордону для батьків з дітьми у 2025 році.

Також ми розповідали про те, без якого документа українців не пропустять на кордоні з Румунією.

Польща Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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