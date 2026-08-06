Жара ударила по автопрому в Европе: Dacia и Ford закрыли заводы

Завод Ford в Румынии. Фото: fordauthority.com

Сергей Якуба Редактор

Экстремально высокие температуры и продолжительная засуха в Европе начали напрямую сказываться на автомобильной промышленности. В Румынии временно приостановилось производство на заводах Dacia и Ford. Причиной остановки конвейеров стали серьезные проблемы в национальной энергосистеме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Остановка конвейеров

Производство на предприятиях приостановили до 19 августа. По словам премьер-министра Румынии, этот шаг связан с острым дефицитом электроэнергии в стране. Предприятие Ford в городе Крайова отвечает за выпуск популярного кроссовера Ford Puma, а также коммерческих моделей Ford Transit Courier и Ford Tourneo Courier.

В то же время завод Dacia в Питешти производит кроссоверы Dacia Duster и Dacia Bigster. Хотя представители Ford отметили, что летний перерыв был заранее запланирован в их годовом графике, энергетический кризис все равно вынудил власти принять срочные меры.

Причины кризиса

Главным источником проблем стало значительное понижение уровня воды в Дунае из-за жары. Воду из этой артерии используют для охлаждения реакторов атомной электростанции. Из-за ее нехватки специалисты были вынуждены отключить один из двух реакторов, который обычно обеспечивает пятую часть всей электроэнергии страны.

Абсолютное мелководье фиксируется и на других важных реках Европы, в частности на Рейне. В некоторых критических точках уровень воды упал до отметки 25 см, что существенно затруднило логистику.

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