Главная Авто Пробок не избежать — на каких КПП в очереди десятки автомобилей

Пробок не избежать — на каких КПП в очереди десятки автомобилей

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:35
Очереди на границе Украины 28 августа — какая ситуация на КПП
Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

По состоянию на утро 28 августа очереди на границе Украины фиксируются почти на всех пунктах пропуска. Кроме того, водителей и пассажиров предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем, поэтому следует планировать поездку заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 28 августа

По состоянию на 09:00 28 августа очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 28 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 35 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 серпня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, недавно правительство приняло постановление согласно которому, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. С сегодняшнего дня оно уже вступило в силу.

В то же время в МВД объяснили правила пересечения границы для таких граждан. Они должны иметь ряд необходимых документов.

КПП пробки автомобиль ГПСУ очереди на границе пассажиры
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
