Очереди на границе Украины 28 августа — какая ситуация на КПП

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

По состоянию на утро 28 августа очереди на границе Украины фиксируются почти на всех пунктах пропуска. Кроме того, водителей и пассажиров предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем, поэтому следует планировать поездку заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 28 августа

По состоянию на 09:00 28 августа очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, недавно правительство приняло постановление согласно которому, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. С сегодняшнего дня оно уже вступило в силу.

В то же время в МВД объяснили правила пересечения границы для таких граждан. Они должны иметь ряд необходимых документов.