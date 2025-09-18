Видео
Главная Авто Пробок не избежать — на каких КПП самые большие очереди

Пробок не избежать — на каких КПП самые большие очереди

Дата публикации 18 сентября 2025 11:35
Очереди на границе 18 сентября — на каких КПП пробки
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

На нескольких пунктах пропуска на границе Украины в четверг, 18 сентября, образовались очереди. Кроме того, возможны сбои в работе электронных систем контроля, поэтому пограничники призывают водителей учитывать это при планировании путешествий.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 18 сентября

По состоянию на 090:00 18 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.

Черги на кордоні з Польщею 18 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 55 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 вересня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 12 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 18 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 15 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 12 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 18 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали, какие очереди были на границе Львовщины в сентябре. Границы остаются загруженными даже после окончания летних месяцев.

Также в ГПСУ подвели итоги пассажиропотока летом. Самым активным месяцем стал август.

граница пробки автомобиль ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
