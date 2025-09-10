Видео
Главная Авто Пробок не избежать — какие очереди на границе сегодня

Пробок не избежать — какие очереди на границе сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 12:34
Очереди на границе Украины 10 сентября — какая ситуация на КПП
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Утром в среду, 10 сентября, на границе есть пробки на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, возможны перебои в работе электронных систем контроля, поэтому пограничники советуют водителям учесть эту информацию при планировании поездки.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 10 сентября

По состоянию на 09:00 10 сентября очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 10 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 вересня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 10 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 10 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее Кабмин запретил бывшим послам выезжать за границу. Ранее лица с дипломатическим рангом имели определенные преимущества для выезда из Украины.

Также мы писали, что молдовский пограничник принудительно отправлял украинцев домой. Он находится под стражей.

граница пробки автомобиль ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
