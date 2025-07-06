Очереди на границе Украины 6 июля — на каких КПП долго ожидают в пробках

Очереди автомобилей на границе Украины. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

По состоянию на 12:00 6 июля очереди на выезде из Украины образовались в нескольких пунктах пропуска. Водителей предупреждают, что электронные системы контрольных служб могут работать нестабильно, и советуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 6 июля

В воскресенье, 6 июля, очереди на границе Украины есть почти на всех КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 50 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, трасса Одесса — Рени 6 июля частично заблокирована из-за больших очередей. Самые большие пробки в районе Паланки.

Также мы сообщали, что въехать в Румынию украинские водители могут только при наличии определенных документов. В частности, нужно иметь справку о техническом состоянии автомобиля.