Главная Авто Пробки на нескольких популярных КПП — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 10:23
Очереди на выезд за границу из Украины 23 сентября — где задержки
Очереди из автомобилей на въезде на КПП. Фото: ГПСУ

Утром во вторник в 09:00, 23 сентября, незначительные очереди на границе Украины фиксируются на многих пунктах пропуска. Кроме того, возможны перебои в работе электронных систем, поэтому следует планировать поездку заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 23 сентября

Утром в 09:00 23 сентября пограничники сообщили об очередях на границе на выезд из Украины. Машины ожидают на нескольких КПП.

Черги на кордоні з Польщею 23 вересня

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 вересня

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 вересня

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 23 вересня

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 23 вересня

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, пограничники недавно обнаружили масштабную рекордную партию незаконно провезенных смартфонов iPhone. Стоимость техники оценили около на 8 млн гривен.

А в Одесской области разоблачили мужчину, который организовал схему побега для военнообязанных за границу.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
