Очереди на границе Украины 11 октября — где зафиксированы пробки

Зафиксировано скопление — где самые большие очереди на границе
Очереди на границе Украины утром 11 октября зафиксированы на нескольких контрольных пропускных пунктах. Местами водителям придется подождать. Кроме того, им стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 11 октября
Сейчас очереди зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 11 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
