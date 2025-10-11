Очереди на границе Украины 11 октября — где зафиксированы пробки

Автомобили на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром 11 октября зафиксированы на нескольких контрольных пропускных пунктах. Местами водителям придется подождать. Кроме того, им стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 11 октября

Сейчас очереди зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 11 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

