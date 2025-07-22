Очереди на границе 22 июля - на каких КПП есть пробки

С десяток КПП переполнены автомобилями — очереди на границе утром
Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 11:47
Очередь на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
Очереди на границе Украины во вторник, 22 июля, зафиксированы на ряде пунктов пропуска. В то же время водителей и пассажиров предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют планировать свои поездки заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
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Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 22 июля
Очереди на границе Украины есть на многих КПП. По состоянию на 09:00 утра 22 июля зафиксированы пробки на 10 пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, какую валюту могут изъять во время прохождения границы.
Также мы рассказывали, без каких документов не удастся выехать за границу в июле.
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