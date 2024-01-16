Xiaomi 14 Ultra: могут выпустить два вида смартфона с разными камерами

Говорят о двух версиях Xiaomi 14 Ultra с разными камерами. Фото: sammobile.com

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с серией планшетов Xiaomi Pad 7 в апреле 2024 года. Чем ближе к презентации, тем больше появляется слухов и утечек об этом смартфоне.

Об этом сообщил Gizmochina.

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Две версии 14 Ultra

Источник GSMChina предполагает, что Xiaomi 14 Ultra будет иметь фронтальную камеру без выреза непосредственно под дисплеем. Также говорят о двух версиях телефона, одна из них будет со стандартной селфи-камерой.

Версия со стандартной камерой имеет кодовые названия "aurora" и "aurorapro", а модель с сенсором под дисплеем — "Xiaomi Suiren".

Интересно, что устройство с таким названием недавно было замечено в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Кстати, телефон набрал 2336 и 6837 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Основная камера

По информации Digital Chat Station, 14 Ultra получит 50 МП основной сенсор (Sony LYT 900 из OIS) со сменной апертурой. Ожидается, что в комплект войдут 50 МП телеобъектив, еще один 50 МП перископический объектив и 50 МП сверхширокоугольный объектив.

Другие обновления

Утечки свидетельствуют о возможной установке титановой рамы для 14 Ultra. Также говорят о двухсторонней спутниковой связи и аккумуляторе емкостью 5180 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно.

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