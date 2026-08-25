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Главная Авто Выезд в Европу: где сегодня самые большие очереди на границе

Выезд в Европу: где сегодня самые большие очереди на границе

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 12:23
Очереди на границе Украины 25 августа: где больше всего машин
Сотрудник ГПСУ. Фото: Западное региональное управление Государственной пограничной службы

По состоянию на 25 августа, 09:00, на выезде из Украины в соседние страны самые большие очереди легковых автомобилей зафиксированы на польском и венгерском направлениях. Больше всего автомобилей ожидает перед пунктом пропуска "Устилуг" — 50, а также "Шегини" — 25 и "Вилок" — 25. Очереди также наблюдаются на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 августа

Сегодня, 25 августа, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 24 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 60 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 24 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 24 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, эксперт назвал Honda CR-V одним из лучших бюджетных вариантов для семейных поездок в ценовом сегменте до 4 тысяч долларов. Модель отличается просторным салоном, практичностью и удобством для повседневного использования.

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путешествие авто ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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