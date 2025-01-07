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Водители могут выдохнуть — какая ситуация на границе утром

7 января 2025 09:19
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе 7 января - какая ситуация на КПП
Пункт пропуска на границе. Иллюстративное фото: poland2day.com
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины во вторник, 7 января, не фиксируются на пунктах пропуска с соседними странами. Однако водителям советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 7 января

В пятницу по состоянию на 05:30 очередей нет ни на одном из пунктов пропуска с соседними странами.

Очереди на границе с Польшей 7 января

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 7 января

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 7 января

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

Очереди на границе с Румынией 7 января

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 7 января

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Волынской области мужчина вместе с сообщником хотел перейти государственную границу с Беларусью.

А двое подростков организовали целую спецоперацию, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.

граница пограничники автомобиль водители ГПСУ очереди на границе

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