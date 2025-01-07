Очереди на границе 7 января - какая ситуация на КПП

Пункт пропуска на границе. Иллюстративное фото: poland2day.com

Очереди на границе Украины во вторник, 7 января, не фиксируются на пунктах пропуска с соседними странами. Однако водителям советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 7 января

В пятницу по состоянию на 05:30 очередей нет ни на одном из пунктов пропуска с соседними странами.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Волынской области мужчина вместе с сообщником хотел перейти государственную границу с Беларусью.

А двое подростков организовали целую спецоперацию, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.