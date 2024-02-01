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Выезд за границу Украины — есть ли очереди на КПП сегодня

1 февраля 2024 06:50
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Выезд за границу Украины — есть ли очереди на КПП сегодня
Очереди на границе с Украиной. Фото: ГНСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появилась новая информация об очередях на границе Украины по состоянию на среду, 1 февраля. При планировании поездки в страны ЕС и Молдовы украинцев призывают учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 1 февраля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 1 февраля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 29 января

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" —  45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 25 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 29 января

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 29 января

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 8 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 29 января

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 29 января

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Накануне мы писали, что на 31 января на международной трассе Одесса — Рени остаются очереди авто в сторону молдавской границы, также есть незначительные пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик

Молдова
Румыния
Венгрия
Словакия
авто

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