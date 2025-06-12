Очереди на границе Украины 12 июня — где зафиксированы пробки

Проверка авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в четверг, 12 июня, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 12 июня

Очереди автомобилей зафиксированы на 11 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 6 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, почему украинцев могут оштрафовать на Польской границе.

А Молдова ужесточила правила пересечения границы. Отныне необходимо иметь полный набор документов.